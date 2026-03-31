Снимка: iStock
Обществото вече е много по-приемащо към различните деца, смята председателят на сдружение „Равен старт”
Децата с ментални и двигателни затруднения и техните семейства имат нужда от подкрепа, за да разгърнат своя потенциал и мечтите си. Точно тук се появява сдружение „Равен старт”, което подава ръка за развитие и реализация. Повече в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS разказва председателят на сдружението Георги Левичаров.
"Идеята за сдружението се е родила през 2008 година, когато група майки на деца със специални потребности, основно деца с ментални дефицити, създава сдружение, което да бъде от полза на обществото и да изгражда центрове за подкрепа на тези деца. Аз влезнах в живота им през 2013 година, когато жените от сдружението ме наеха като кинезитерапевт към проект за водна рехабилитация.", каза Левичаров.
"Обществото вече е много по-приемащо към различните деца. И не само деца - като цяло хора. Преди около година започнахме една инициатива за създаването на първия в България спортно-терапевтичен център за деца с ментални и двигателни потребности, който вече работи от три месеца в Габрово. Имаме 40 деца и младежи, които идват, спортуват при нас и получават терапия", каза той.
"Чрез спорта се получава интеграция в обществото. Спортът е игра и чрез играта детето разгръща потенциала си. В колективните спортове децата се учат да бъдат част от отбор и това е изключително важно", смята Левичаров.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
