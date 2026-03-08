-
Тя разказа защо е избрала този път в своята кариера
Йоана Карапетриду от Гърция е избрала да живее и работи в България. Тя посвещава усилията си на една изключително важна кауза – развитието на децата със специални образователни потребности чрез спорта.
Йоана работи със спорта бадминтон като средство за двигателно развитие, социализация и увереност при децата, показвайки как той може да бъде мост към по-пълноценен и активен живот.
В "Близо до спорта" тя разказва защо е избрала именно този път, какво я мотивира да работи с деца със специални образователни потребности и как спортът може да промени живота им.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
