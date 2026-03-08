Йоана Карапетриду от Гърция е избрала да живее и работи в България. Тя посвещава усилията си на една изключително важна кауза – развитието на децата със специални образователни потребности чрез спорта.



Йоана работи със спорта бадминтон като средство за двигателно развитие, социализация и увереност при децата, показвайки как той може да бъде мост към по-пълноценен и активен живот.



В "Близо до спорта" тя разказва защо е избрала именно този път, какво я мотивира да работи с деца със специални образователни потребности и как спортът може да промени живота им.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова