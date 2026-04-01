Романът „Остайница” на българската писателка Рене Карабаш е избран в краткия списък за Международната награда „Букър”, съобщиха организаторите на сайта на престижния литературен приз.

За книгата „Остайница” (She Who Remains), която е преведена на английски език от Изидора Анжел, журито отбелязва: „Изискано написана, брилянтно описана история за млада жена в съвременното албанско родово общество и една кръвна вражда, която ѝ открива пътя към самопознанието“.

Краткият списък за 2026 г. бе избран от жури, председателствано от британската писателка Наташа Браун. Към нея се присъединяват писателят и професор по математика в Университета в Оксфорд Маркъс дю Сотой, номинираната преди в краткия списък на наградите преводачка Софи Хюз, кенийският писател и редактор на онлайн списанието Lolwe Трой Онянго и индийската романистка и колумнистка Ниланджа С. Рой.

Освен „Остайница“ на Рене Карабаш, краткият списък включва още The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на Ана Паула Мая, The Witch на Мари НДиай и Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ.

Изборът е за най-доброто произведение в дълга художествена форма или колекция от разкази, преведени на английски и публикувани във Великобритания и/или Ирландия между 1 май 2025 г. и 30 април 2026 г. Дългият списък от 13 книги бе обявен на 24 февруари 2026 г., като подборът бе осъществен от 128 творби.

Победителят ще бъде обявен на 19 май 2026 г. на церемония в Tate Modern в Лондон.

Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получава националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературната награда „Перото“. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на „Остайница” на френски език Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95 – литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.

Романът на Рене Карабаш „Остайница“ е вторият български роман, попаднал в списъка с номинираните след „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година.

