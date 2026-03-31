Американски съдия разпореди спиране на строителството на мащабна бална зала, започнато от президента Доналд Тръмп след събарянето на историческото източно крило на Белия дом.

Тръмп е „попечител“ на Белия дом, но „той не е негов собственик!“, написа съдия Ричард Леон. Той подчерта, че за проекта е необходимо одобрение от Конгреса. „Нито един закон не предоставя на президента правомощията, които той твърди, че има“, казва съдията, предаде БГНЕС.

Той отлага влизането в сила на решението си с две седмици за евентуално обжалване. Но предупреди, че „всяко строителство през следващите четиринадесет дни, което не е в съответствие” с решението му, „рискува да бъде премахнато в зависимост от изхода на този случай”, пише Си Ен Ен.

„Докато Конгресът не одобри този проект чрез законодателно разрешение, строителството трябва да спре”, написа съдията в решението си, като добави, че президентът Тръмп и Конгресът могат да работят за узаконяване на проекта.

Тръмп, бивш предприемач в областта на недвижимите имоти, е бил лично ангажиран с детайлите около строителството – от плановете на етажа до избора на мрамор, пише още Си Ен Ен.

„Толкова съм зает, че нямам време да правя това сега. Водя войни и други неща. Но и това е много важно, защото ще остане с нас за дълго време”, каза президентът пред репортери в неделя вечерта: „Мисля, че това ще бъде най-великата бална зала навсякъде по света”, допълни Тръмп.

Проектът за балната зала е на стойност 400 милиона долара. Тръмп обещава, че ще бъде завършен през лятото на 2028 г., месеци преди да напусне поста. В социалните мрежи президентът нарече организацията за опазване на историческото наследство, завела делото, „радикална лява група лунатици”. Делото, каза той обобщено, „няма много смисъл, нали?“ Той не уточнява дали възнамерява да обжалва.

