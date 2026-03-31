Кей-поп групата BTS оглави класацията на „Билборд” за сингли със Swim, съобщи сайтът на изданието.

Песента става седмият хит номер едно в кариерата на южнокорейската формация и първият от 2021 г. насам. Година след това седемчленната група обяви, че ще си вземе почивка.

Swim е включена в албума Arirang – първата студийна продукция на BTS с ново съдържание от 2020 г. насам. Той също е на върха на класацията на „Билборд” за албуми. Arirang излезе на пазара на 20 март.

Второто място в подреждането на „Билборд” е за Ела Лангли и Choosin' Texas. Сингълът слиза от върха на чарта, където прекара четири седмици от средата на месец февруари.

Оливия Дийн с Man I Need е трета, като слиза с една позиция надолу спрямо подреждането от миналата седмица.

В челната петица място намират Бруно Марс, който е четвърти с I Just Might, следван от Алекс Уорън с Ordinary. Той е в топ пет на класацията вече 43 седмици, отбелязва „Билборд”.

Редактор: Мария Барабашка