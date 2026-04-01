Язовир „Жребчево“ е близо до пълния си капацитет – с близо 88% запълване, а институциите вече следят нивата и подготвят действия за контролирано изпускане на води. Мярката е превантивна - с цел да се избегне риск от наводнения след очакваните пролетни валежи. Съоръжението, което е ключово за напояването в Южна България, се наблюдава ежедневно, като се изготвят водни баланси и се следи състоянието на дигите и каналите.

Водоемът, който е един от най-големите в България, се запълни през последните 3-4 месеца. Той не е бил с подобен капацитет от периода 2014-2020 година.

"От около 30 часа се извършва контролирано изпускане на язовира. Доста бързо се напълни - за това допринесоха валежите, както и изпускането от язовир "Копринка". В момента се изпускат контролирано 40 кубически метра в секунда по Тунджа. Това е количество, което протича нормално по цялото ѝ протежение. Нивата в долното течение също се следят и към момента всичко е в норма", обясни в ефира на „Здравей, България” управителят на "Напоителни системи" ЕАД - клон "Средна Тунджа" инж. Пламен Иванов.

Той каза още, че през изминалия месец е поддържан контролен обем от 350 млн. куб. м, с толеранс от плюс-минус 2%. "Язовирът достигна 354 млн., а днес е 352 млн., което е около 88% от обема му", подчерта Иванов.

По думите му за увеличаването на водата в "Жребчево" е допринесла връзката му с язовир 'Копринка". "В момента към нас не се изпускат големи количества, но очакваме това да започне в следващите дни. Имаме готовност да поемем водата и да я изпуснем контролирано по поречието на Тунджа. Тя е с дължина около 132 км след язовира и навлиза в Турция, където се влива заедно с реките Арда и Марица. Нивата на водите по реката са повишени, но в нормални граници. Уведомени са всички общини по поречието. Не се очакват проблеми за населението", категоричен е инж. Иванов.

