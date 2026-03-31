Снимка: БГНЕС, архив
То ще даде допълнителен тласък на българската отбранителна индустрия, заяви Младенов
Подписаното10-годишно споразумение за сигурност и сътрудничество между България и Украйна е важна крачка напред и резултат от усилията на няколко правителства. Това написа във Facebook върховният представител за Газа Николай Младенов.
Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за сигурност
Споразумението ще даде допълнителен тласък на българската отбранителна индустрия и ще създаде нови работни места и технологии у нас, казва още Младенов.
Важно е и за Украйна – надежден дългосрочен партньор в областта на отбраната и енергийната сигурност, включително потенциален газов коридор с до 10 милиарда кубика газ годишно, пише Младенов.
Такива споразумения укрепват икономиката и позициите на България в региона и дават на Украйна стабилна подкрепа за развитие. Солидарността и партньорството винаги носят ползи и за двете страни, пише Младенов.
Последвайте ни