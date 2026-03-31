Децата със специални потребности и техните семейства често извървяват дълъг и труден път, изпълнен с предизвикателства, но и с малки победи. Такъв е и случаят на 11-годишната Бориса и нейната майка Силвия Мирчева.

„Не знаехме, че тя ще е с проблем. Разбрахме на следващия ден и оттам нататък животът ни се преобърна“, разказва майката. В началото най-трудно се оказва липсата на информация и подкрепа, но постепенно семейството намира помощ от други родители, минали по този път.

Специалисти и съмишленици работят за доброто развитие на деца със специални потребности

През годините Бориса преминава през различни терапии - рехабилитация, работа с логопеди и психолози, както и водна терапия. Именно спортът се оказва ключов за нейното развитие. Днес тя не само плува, но и участва в състезания, от които печели десетки медали.

„Много дълъг път се извървява, за да се достигне до правилните хора. Не всеки иска да работи с деца със специални потребности”, казва майката. Освен да се занимава със спорт, Бориса обича да рисува и да играе.

Според родителите най-важната цел е децата да станат самостоятелни и да намерят своето място в обществото. „Най-важното е да направим всичко възможно да са самостоятелни, да могат да се справят сами и да са в защитена среда, която да им помага, когато те срещат затруднения“, казва Силвия Мирчева.

Семейството намира силна подкрепа и в Сдружение „Равен старт“, което определя като „част от семейството“.

