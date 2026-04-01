Народното събрание ще заседава извънредно днес. Темите от дневния ред са две – цените на горивата и мерките на правителството, както и разследването по случая "Петрохан - Околчица".

В извънредното заседание са включени изслушвания на трима служебни министри. Вътрешният министър Емил Дечев ще отговоря на въпроси на депутати по криминалния инцидент "Петрохан - Околчица", както и за смените по върховете на МВР. Пред народните представители се очаква да застанат и служебните министри на икономиката и финансите, следствие на войната в Близкия изток и отражението ѝ у нас.

