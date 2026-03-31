От сряда, 1 април, превозвачите на тежкотоварни автомобили трябва да разполагат със задължителни ТАГ (TAG) устройства, за да влязат в Република Сърбия. Това съобщиха от българското посолство в Белград.

От българската мисия в сръбската столица препоръчват на превозвачите, осъществяващи транспортна дейност на територията на страната, своевременно да се снабдят с необходимото оборудване, предаде кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.

От 15 октомври ТОЛ управлението претегля в движение камионите

Съгласно сръбската класификация тежкотоварните автомобили от категория IV са превозни средства над 3,5 тона, такива с четири или повече оси, както и камиони с ремаркета.

Публичното дружество „Пътища на Сърбия” също информира на сайта си, че от 1 април 2026 г. събирането на пътни такси за категория IV ще става единствено чрез ТАГ устройства. Електронната система отчита сумите предварително и предотвратява чакането на гишета в участъка на околовръстния път на Белград.

„Подчертаваме, че регистрацията на ТАГ (TAG) устройствата в платформата Toll4All е задължителна”, се казва в официалното съобщение.

