От 15 октомври, Националното ТОЛ управление започва прилагането на нова функция за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона. Това е резултат от завършването на сложен процес, който позволява използването на съществуващите, вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване.

Новата функционалност е част от ангажимента на ТОЛ управлението за подобряване на контрола върху претоварените превозни средства, които представляват риск за безопасността на движението и водят до ускорено износване на пътната настилка. Чрез системата за измерване на тегло в движение тежкотоварните автомобили се претеглят автоматично в реално време, без спиране на движението. Към момента са сертифицирани 10 локации от републиканската пътна мрежа, на които е извършено калибриране на измервателните устройства и системата вече функционира. В рамките на съществуващата инфраструктура ще бъдат поетапно въвеждани и нови точки след сертифициране на всяка отделна локация, като системата ще достигне пълния си капацитет от 100 сертифицирани точки. В процеса по калибриране на сензорите участваха и представители на транспортния бранш, които не само наблюдаваха процеса, но и се включваха в измерванията със своите превозни средства.

При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването. След генериране на доказателствения запис собственикът или вписаният ползвател на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв. Още с уведомяването нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лева, с което се освобождава от административнонаказателна отговорност. Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението. След издаването му нарушителят разполага с допълнителен 14-дневен срок, в който може да извърши плащането на компенсаторната такса, за да се анулира електронният фиш. Ако и след този срок не бъде извършено плащане, се налага глоба или имуществена санкция – 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при повторно.

Проверка за наличие на регистрирани нарушения може да бъде извършена както на интернет страница на Национално тол управление – https://check.bgtoll.bg/#/violation, така и чрез интернет страниците на националните доставчици на услуги.

Плащането на компенсаторната такса може да бъде извършено чрез интернет страницата www.bgtoll.bg, през сайтовете на националните доставчици на услуги, както и в брой – на гишетата, разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове. Таксата може да бъде заплатена и на място при мобилните екипи на Национално тол управление, оборудвани с POS терминали, които приемат единствено плащания с банкови карти.

Редактор: Емил Йорданов