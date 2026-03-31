Председателите на парламентите на държавите от ЕС се събраха днес, за да почетат паметта на жертвите в украинския град Буча. Там е и председателят на 51-то Народно събрание Рая Назарян.

На церемонията присъства и служебният външен министър Надежда Нейнски.

Рая Назарян беше посрещната още сутринта на гарата в Киев от председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук.

Делегацията на България се срещна и с президента Володимир Зеленски. „Благодарим, че не позволявате на света да загуби фокус върху Украйна и да забрави за войната, която Русия отприщи в сърцето на Европа. Това е трагедия, която може да се случи във всяка друга европейска страна, ако нашето единство бъде недостатъчно”, заяви президентът Володимир Зеленски.

По думите му Русия няма да спре войната, докато не се възстанови силата на правото и докато не се ограничи правото на силата.

„Потвърждаваме нашата силна позиция, че Украйна има правото и трябва да се отбранява, да се защитава и да получава подкрепа, за да се постигне мир в региона и някога повече да не се допускат подобни нарушения на световния мирен ред”, заяви Назарян.

Участниците в Срещата на върха се преклониха пред паметта на жертвите от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей".

Назарян коментира и двустранното споразумение, подписано от служебния премиер Андрей Гюров вчера в Киев.

„Първо не се знае дали е споразумение или е само декларация. Мисля, че служебното правителство тепърва трябва да даде повече информация какво точно са подписали, с какви точки, с какви ангажименти за България, и след това можем вече да коментираме какъв е редът и дали той е спазен”, каза тя.

Надежда Нейнски участва в неформална среща на външните министри Европейския съюз, проведена с участието на украинското ръководство. В рамките на форума беше потвърдена последователната подкрепа на България за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и ангажиментът към постигането на справедлив и траен мир, съобщават от МВнР. Министър Нейнски подчерта значението на международната отчетност за нарушенията на международното право като ключов елемент от всеки устойчив мирен процес.

В хода на дискусиите първите дипломати на ЕС откроиха необходимостта от продължаване на международната подкрепа за устойчивостта и възстановяването на Украйна, с акцент върху реинтеграцията на ветераните като ключов елемент за следвоенното възстановяване. България подчерта и нуждата от запазване на фокуса върху Украйна в контекста на текущите глобални предизвикателства и потвърди готовността си да продължи да допринася, включително и в контекста на усилията на ЕС и НАТО, за подкрепа на страната.

Освен това външният министър на Украйна Андрий Сибига покани Нейнски да се запознае с архивни документи, свързващи исторически България и Украйна. Сред тях беше и Брест-Литовския мирен договор, в който Русия обявява пред България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, че е загубила Първата световна война.

В знак на уважение и като израз на историческата приемственост в отношенията между двете държави, министър Нейнски подари на своя украински колега копие от акредитивното писмо на първия български посланик в Украйна - д-р Иван Шишманов, подписано от Фердинанд I.