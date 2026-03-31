МВР вече ще дерегистрира кола на починал собственик, ако не е прехвърлена до 6 месеца след смъртта му. Това съобщиха от Главна дирекция „Национална полиция” в официалния си профил във Facebook.

От вторник – 31 март 2026 г., МВР започва да прилага разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата.

Регистрационните табели за автомобили в София с код "СВ" намаляват

По силата на тази разпоредба регистрацията на пътни превозни средства ще бъде прекратявана служебно в случаите на починал собственик, когато собствеността не е променена в шестмесечен срок от датата на настъпване на обстоятелството.

