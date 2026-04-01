Резервоари с гориво се запалиха след иранска атака с дронове на международното летище в Кувейт, предаде новинарска агенция КУНА. Вследствие на нападението е избухнал голям пожар. Няма информация за пострадали хора, но са нанесени значителни щети.

Това е поредната атака от страна на Техеран по въпросното летище. От началото на конфликта със САЩ и Израел преди месец Иран напада Израел и страни от Залива, в които има американски военни бази.

Пожар на летището в Кувейт след удар на дронове по резервоар за гориво

