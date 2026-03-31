Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина тази сутрин в София. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт. Той напусна този свят на 63-годишна възраст.

Опелото ще бъде в събота, 4 април. Поклонението пред тленните му останки ще бъде в храм "Света София".

Припомняме, че на 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ.

Бившият капитан на България е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

България скърби за загубата на Борислав Михайлов

Михайлов има 93 мача за националния ни отбор и 9 за олимпийския. Капитанската лента на "лъвовете" носи в рекордните 60 двубоя. Избран е за Футболист №1 на страната през 1986 г. През 2011 г., след провеждане на масова анкета, е обявен за вратар на идеалния национален отбор на България за всички времена.

През юли 1994 г. получава Орден „Стара планина“ I степен.

На клубно ниво е играл в "Левски", "Белененсеш", "Мюлуз", "Ботев", "Рединг", "Славия" и "Цюрих". Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 г.

С екипа на "Левски" изиграва 34 мача за купата на страната и 18 мача в евротурнирите (6 за КЕШ, 7 за КНК и 5 за УЕФА). След финала за купата през 1985 г. между ЦСКА и Левски е сред наказаните с изключване от футбола, но е реабилитиран след половин година.

Михайлов е женен за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. Има три деца (две дъщери и син) – Бисера и Николай от първия си брак, и Елинор – от брака си с Петрова. В края на 2008 г. се ражда първият му внук. Баща му - Бисер Михайлов, също е легендарен вратар на "Левски", а синът му Николай е действащ играч, който доскоро също се състезаваше за "сините".

През 2005 г. Борислав Михайлов е избран за президент на Българския футболен съюз. Управлява го рекордните 16 години - от 2005 до 2019 г. и от 2021 до 2023 г.

Поклон пред паметта му!