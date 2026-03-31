От днес в Полша влизат в сила ограничения на цените на горивата. За намаляване на ефекта от рязкото поскъпване на петрола заради конфликта в Близкия изток полското правителство въвежда максимално допустими цени на горивата на дребно по бензиностанциите. Литър бензин А95 не може да струва повече от 1,44 евро, а стандартният дизел – 1,77 евро.

Румъния ограничава търговските надценки на горивата



Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз ще заседават днес извънредно. Целта на срещата, която ще се проведе онлайн, е да се разгледат възможностите за съгласуван подход на фона на събитията в Близкия изток.

Редактор: Дарина Методиева