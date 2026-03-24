Румънското правителство предприема мерки срещу поскъпването на горивата, като планира да ограничи търговските надценки, но няма намерение да намалява акциза върху дизела - един от основните компоненти в крайната цена.

Кабинетът планира да обяви кризисна ситуация на пазара на суров петрол и петролни продукти за срок от шест месеца. Това ще позволи въвеждане на ограничения върху печалбите по веригата - от суровината до крайния продукт, както и върху износа на горива. Предвижда се надценките да бъдат сведени до 50% от средното им ниво за 2025 г.

Нови мерки срещу високите цени на горивата в Гърция

Въпреки това финансовият министър Александру Назаре подчерта, че намаляване на акциза не се обсъжда.

„Намесата в акциза не означава, че цените непременно ще паднат“, заяви той, като допълни, че целта е да се постигне ценова стабилност и контрол върху търговците.

По данни на Европейска комисия, акцизът върху дизела в Румъния е сред най-високите в ЕС – 550 евро за 1000 литра, значително над нивата в страни като България, Унгария и Полша.

При какви условия ще продължи ръстът на цените на петрола

Мерките идват на фона на рязък скок на цените след напрежението в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток. В Букурещ дизелът вече премина психологическата граница от 10 леи за литър, като поскъпването засилва натиска върху правителството да овладее пазара.

Редактор: Ралица Атанасова