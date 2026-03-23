При продължителна война петролът ще продължи да повишава цените си. Те могат да достигнат и по-високи нива от времето на украинската криза. Това каза старши икономистът от „Отворено общество” Георги Ангелов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че дори скоро да свърши войната, няма да се върнем на старите цени веднага. Експертът посочи, че за Европа би било тревожно, ако САЩ могат да забранят износа на петрол.

Ангелов каза още, че конфликтът в Близкия изток засяга както природния газ, така и нефта и затова директният ефект от кризата ще бъде много по-мащабен. Старши икономистът от „Отворено общество” подчерта, че поради тези причини инфлацията ще се увеличи.

Експертът коментира и удължителния бюджет на страната. По негови думи ако кризата в Близкия изток върви към приключване, тогава ще са нужни едни мерки. Ако това не се случи - трябва да има друг подход. Именно това ще даде отговор на въпроса накъде трябва да върви бюджетът, допълни Ангелов.

