Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран има желанието „да сложи край” на войната срещу Израел и САЩ, но иска гаранции за „предотвратяване на повтаряне на агресията”, предаде Франс прес.

„Имаме необходимата воля да сложим край” на конфликта, продължаващ вече пета седмица, „при условие че бъдат изпълнени основните условия, по-специално необходимите гаранции, за да се предотврати повтаряне на агресията”, заяви иранският президент по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Редактор: Мария Барабашка