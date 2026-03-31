Иранската Революционна гвардия заяви, че ще атакува водещи американски технологични компании като Apple, Google и Meta, ако бъдат извършени нови „целенасочени убийства” на ирански лидери.

„Тези компании, считано от 20:00 ч. местно време в Техеран в сряда, 1 април, трябва да очакват унищожаването на съответните им звена в отговор на всяко убийство в Иран”, се казва в изявление на гвардията, в което са изброени 18 компании, обвинени в съучастие в подобни операции.

„Съветваме служителите на тези институции незабавно да напуснат работните си места, за да запазят живота си”, се допълва в изявлението.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка