Съпругата на Борислав Михайлов – Мария Петрова, написа прощално обръщение към покойния си мъж. Тя изрази скръбта си с пост в Instagram.

„Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моят мир. Отиде си една вселена”, пише почернената Мария Петрова.

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Двамата са семейство от 28 години.

