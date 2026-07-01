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Коментар на Преслав Райков, Калина Крумова и Ивайло Маджаров
В сряда в студиото на „Пресечна точка” гостуваха пиар експертът Калина Крумова, финансовият експерт Преслав Райков и социалният предприемач Ивайло Маджаров.
Първата тема, която обсъдиха, беше за Бюджет 2026 г. Най-горещият въпрос остана дали се запазва администрацията.
След това дискусията премина към мнението на българите за членството ни в ЕС. Според последното проучване на „Евробарометър” 57% от сънародниците ни смятат, че членството ни носи ползи. В същото време обаче България е на последно място по отношение на хората, които вярват, че Съюзът носи такива.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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