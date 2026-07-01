В сряда в студиото на „Пресечна точка” гостуваха пиар експертът Калина Крумова, финансовият експерт Преслав Райков и социалният предприемач Ивайло Маджаров.

Първата тема, която обсъдиха, беше за Бюджет 2026 г. Най-горещият въпрос остана дали се запазва администрацията.

След това дискусията премина към мнението на българите за членството ни в ЕС. Според последното проучване на „Евробарометър” 57% от сънародниците ни смятат, че членството ни носи ползи. В същото време обаче България е на последно място по отношение на хората, които вярват, че Съюзът носи такива.

Цялото предаване гледайте във видеото.