Въвеждат се временни ограничения на въздушния трафик на летището "Есенбога" в Анкара по време на срещата на върха на НАТО, която ще се състои на 7 и 8 юли в турската столица, съобщиха от министерството на транспорта и инфраструктурата, отбелязва изданието "Тюркийе тудей".

Ограниченията са част от мерките за подсилване на сигурността във въздушното пространство на Анкара в рамките на срещата.

"В съответствие с известие до въздушните екипажи (NOTAM) във връзка със срещата на върха на НАТО, на летище „Есенбога“ в Анкара ще бъдат въведени временни ограничения за въздушния трафик на определени дати и в определени часове", съобщиха от министерството с пост в социалните мрежи.

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Рестрикциите ще важат от 10:00 ч. до 18:00 ч. (местно време) на 7 юли и от 14:00 ч. до 21:00 ч. (местно време) на 8 юли.

Ограниченията няма да важат за граждански и военни самолети, които превозват държавни лидери и делегации.

Пътниците се съветват да проверяват актуалната информация за полетите си при съответните авиокомпании, за да бъдат избегнати евентуални затруднения.

Главната дирекция на Държавната летищна администрация (DHMI) посочва, че ограниченията са въведени съгласно известие до авиационния състав (NOTAM), издадено във връзка със срещата на върха.

Летище "Есенбога" и обновеното военно летище "Етимесгут" са двете съоръжения, които ще бъдат използвани по време на срещата, на която се очаква да присъстват петдесет и осем държавни ръководители.

Самолетите, кацащи на "Етимесгут", се очаква да бъдат пренасочвани към "Есенбога", където едната писта ще бъде използвана за паркиране. В определената зона няма да бъдат допускани други самолети, освен тези, превозващи държавни ръководители. Очаква се турските военновъздушни сили да наблюдават въздушното пространство над региона денонощно, като ще бъдат активирани системи за ранно предупреждение и други отбранителни системи.

Турция ще приеме лидерите на 32 страни членки на НАТО. Очаква се на 36-тата среща на върха на НАТО да присъстват близо сто министри, високопоставени дипломати, представители на международни организации и хиляди чуждестранни гости. Общо 56 288 служители по сигурността, сред които 48 841 полицаи и 7447 служители на жандармерията, се очаква да охраняват срещата на НАТО.

Редактор: Цветина Петрова