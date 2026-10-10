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Чувствам се най-горд от нея, признава актьорът
След повече от година чакане неговата трета приказна книга вече е тук. След като чухме за „Снежанка” и „Гримхилд”, ред е на „Пепеляшка”. Но не точно тази, която познавате, а неговата „Пепеляшка”.
„Чувствам се най-горд, защото е моята трета приказна книга и музикален албум, за които рисувам, композирам, озвучавам – правя всичко сам”, признава Петър Байков.
На 1 юни с Петър Байков – Истории с приказки
След като получавал много покани от детски градини и училища да ги посети, миналата година се стигнало до самоинициативно национално турне, което нарекъл „Приказландия”.
„Срещнах се с хиляди ученици и деца. Видях реакцията им, когато си сменям гласа на живо. Те изпадат в еуфория. Това ми даде много сериозно потвърждение, че това, което правя, има смисъл”, казва Байков.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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