След повече от година чакане неговата трета приказна книга вече е тук. След като чухме за „Снежанка” и „Гримхилд”, ред е на „Пепеляшка”. Но не точно тази, която познавате, а неговата „Пепеляшка”.

„Чувствам се най-горд, защото е моята трета приказна книга и музикален албум, за които рисувам, композирам, озвучавам – правя всичко сам”, признава Петър Байков.

На 1 юни с Петър Байков – Истории с приказки

След като получавал много покани от детски градини и училища да ги посети, миналата година се стигнало до самоинициативно национално турне, което нарекъл „Приказландия”.

„Срещнах се с хиляди ученици и деца. Видях реакцията им, когато си сменям гласа на живо. Те изпадат в еуфория. Това ми даде много сериозно потвърждение, че това, което правя, има смисъл”, казва Байков.

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Редактор: Ина Григорова