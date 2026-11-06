Ускорено нарастване на цените на хранителните стоки и по-бавно увеличение на доходите - това отчете директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Виолета Иванова в ефира на „Здравей, България”.

Тя посочи, че с една минимална работна заплата в Германия може да се купи малка потребителска кошница 33 пъти, докато в България - едва 10 пъти. „Разликите са много големи и се измерват в пъти”, заяви Иванова.

Експертът отчете и ръст от 2,5% при нехранителните стоки за последното тримесечие. По думите ѝ ускореното нарастване е свързано с увеличението на цените на електроенергията, топлоенергията и на горивата.

Средно около 30% от доходите отиват само за храна, а при хората с ниски доходи този дял достига около 50%, посочи Иванова. Тя предупреди, че с увеличението на цената на природния газ от 1 ноември разходите за отопление също ще нараснат.

Макар домакинствата, които се отопляват на природен газ, да са сравнително малко в България, трябва да бъдат предвидени помощи и за тях, каза директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ. Тя допълни, че домакинствата в България, които се отопляват на природен газ, са около 10%, но те не са включени в целевите помощи за отопление.

Експертът отчете и реален спад на покупателната способност. „Работната заплата в обществения сектор към второто тримесечие е нараснала с 4,8%, но през този период имаме инфлация 5,1%”, посочи Иванова.

По думите ѝ очакваната инфлация до края на годината може би ще стигне около 7%. „Следващата година също ще има инфлация, тя се ускорява. Увеличението с 5% на работната заплата съвсем не е достатъчно”, каза още тя.

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