Равносметките на Владимир Карамазов в затвора продължават… да, в качеството му на фотограф. Някои от изводите са тъжни, за сметка на усмихнатите при срещите затворници. Ничия земя и осъзнаването на неосъзнатото от актьора… зад решетките. Може би някои истини наистина могат да излязат наяве само там. А там е мястото, където голяма част от тях са изгубили всичко, други са изгубили всички. Вероятно само острият поглед, добрият обектив и много чувствителност могат да събират пъзела…

