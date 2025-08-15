С македонска песен на няколко гласа и лай на куче ни посрещат в Брежани. В родното село на Вики все още живее семейството й – родителите, заедно с трите й сестри и двамата й братя. 24-годишното момиче всъщност е лейтенант Ковачка от Силите за специални операции на армията.

„Влязла е в боя“ като офицер, преминавайки през университета във Велико Търново и превземайки първите места в състезания по специализирана подготовка, ориентиране и стрелба. Сега скача с парашут, командва взвод, но и не само това… Ще разберете защо в живота, в приятелството и в любовта често печелиш, защото не се отказваш.

Гледайте "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова