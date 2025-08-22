Припомнете си невероятната история на една жена, оцеляла като по чудо след удар от мълния
Тази събота екипът на „Ничия земя“ ще припомни на зрителите невероятните истории на една невероятна жена - баба Веселинка. Тя има страхотно чувство за хумор, силно изострено чувство за чест и голяма обич към семейството.
Миналата година оцелява по чудо при удар от мълния, може би защото тя самата е вихрушка от жизненост, емоции и не на последно място – чете молитви… Баба Веселинка се разбира и с животните, и с хората. Започнала да живее с овцете още когато била само на 2 години. Ще чуете за тайната й да оцелява, като оценява всяка подадена помощ „отгоре“.
Гледайте "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
