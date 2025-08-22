Тази събота екипът на „Ничия земя“ ще припомни на зрителите невероятните истории на една невероятна жена - баба Веселинка. Тя има страхотно чувство за хумор, силно изострено чувство за чест и голяма обич към семейството.

Миналата година оцелява по чудо при удар от мълния, може би защото тя самата е вихрушка от жизненост, емоции и не на последно място – чете молитви… Баба Веселинка се разбира и с животните, и с хората. Започнала да живее с овцете още когато била само на 2 години. Ще чуете за тайната й да оцелява, като оценява всяка подадена помощ „отгоре“.

