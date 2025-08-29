Търсим причините за злото… както всеки път, но този път директно. И не с когото и да било, а с криминалния психолог Тодор Тодоров.

В последните години той избягва медиите, но се съгласи да сподели анализа си със зрителите на Ничия земя. Той ще ни разкаже защо една майка е способна да убие децата си, защо педофилите са педофили и ще каже как да пазим децата си! Но и себе си от епидемията ЛУДОСТ… Ще чуете истории от детектора на лъжата и анализи за състоянието на психическото и обществено здраве. И да, не е като да не дебне спасение отвсякъде, но то започва от нас, но и от осъзнаването, че по-лесното, но не и правилно, е да търсим причините за проблемите навън, а не вътре в себе си…

Припомнете си "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.