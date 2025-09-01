Във вторник в " Твоят ден " ще видите:

Борбата с войната по пътищата: Трябва ли книжките на пияни и дрогирани шофьори да бъдат отнемани безвъзвратно? Коментар в студиото

Предполагаема руска атака принуди самолета на Урсула фон дер Лайен да кацне без GPS в Пловдив. Какво се знае по случая?

И още: Първо съдебно дело към изкуствения интелект. Склонил ли е ChatGPT млад мъж от Калифорния към самоубийство?

