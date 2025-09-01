-
В "Социална мрежа" на 2 септември ще видите
-
Производството на храни скочи с 20%
-
„Пресечна точка”: За визитата на Урсула фон дер Лайен у нас и 4-дневната работна седмица
-
В „Денят на живо” на 2 септември ще видите
-
Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“
-
NOVA категорично осъжда всякакъв опит за възпрепятстване на журналистическата работа
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в "Твоят ден" ще видите:
Борбата с войната по пътищата: Трябва ли книжките на пияни и дрогирани шофьори да бъдат отнемани безвъзвратно? Коментар в студиото
Предполагаема руска атака принуди самолета на Урсула фон дер Лайен да кацне без GPS в Пловдив. Какво се знае по случая?
И още: Първо съдебно дело към изкуствения интелект. Склонил ли е ChatGPT млад мъж от Калифорния към самоубийство?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни