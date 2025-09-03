След поредица от незабравими концерти в най-големите градове на страната, Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 продължава своята мисия да зарежда публиката с музика, емоции и добро настроение. На 5 септември Севлиево ще бъде домакин на предпоследния концерт от турнето, а парк „Казармите“ ще се превърне в най-горещата точка в града.

Публиката ще се наслади на грандиозно музикално шоу с едни от най-популярните български изпълнители. Криско, TITA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, Dara Ekimova, Вениамин, Eva Lea и Елизабет ще превземат сцената с най-големите си хитове. Зад пулта ще застане DJ Mascota, който по традиция ще подгрее настроението с микс от актуални клубни парчета, а за допълнителна енергия на сцената ще се погрижат Remi Toin и неговите танцьори.

Още от 16:00 ч. феновете ще могат да се включат в специално подготвената фестивална зона – място за музика, игри, награди и много забавления. Очакват ги тематични кътове, като Chill and Play Corner с гигантско „Не се сърди човече“, колело с предизвикателства, Pop-Up Store с ексклузивен мърч, фотозони за забавни и персонализирани снимки, както и Treasure Hunt с награди. Концертната част започва в 18:00 ч.

И тази година турнето поставя акцент върху отговорното забавление – всички посетители са поканени да събират празните бутилки и кенове разделно. Участието в инициативата не само помага на околната среда, но и дава шанс за спечелване на допълнителни награди.

Под мотото „Трябва да го изживееш“ Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 отбелязва своята 15-а годишнина с мащабни концерти в седем града, събирайки на едно място най-обичаните изпълнители и най-енергичната публика в България.

След Севлиево остава само финалът, а той ще бъде грандиозен и ще се състои в София на 13 септември на площад „Княз Александър I“.

Създадено през 2010 г., Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour се превърна в символ на лятното музикално настроение у нас – събитие, което обединява любими звезди и нови таланти, подкрепя българската музика и изгражда връзка между артистите и техните фенове. Турнето е запазена марка за позитивна енергия, впечатляваща продукция, вдъхновяваща атмосфера и ангажираност към каузи, важни за младите хора.

Повече информация за турнето, както и ексклузивни кадри и новини може да откриете на Facebook страниците на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria, както и в Instagram профилите Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова