Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни на зрителите историята на младо момиче, което се вдига на бунт срещу своите родители.

16-годишната Петя Калинова от София е в много неприятна за един тийнейджър ситуация, тъй като и двамата й родители преподават в гимназията, в която тя учи. Момичето е лишено от възможността само да прави изборите в живота си и се чувства неразбрано от родителите си. Кулминацията на бунта ѝ срещу всичко това е безразсъдно бягство от вкъщи.

Ще успеят ли родителите да открият своята дъщеря?

