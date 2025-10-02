Припомнете си историята в епизода на документалното риалити тази събота от 17.00 ч. по NOVA
Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни на зрителите историята на младо момиче, което се вдига на бунт срещу своите родители.
16-годишната Петя Калинова от София е в много неприятна за един тийнейджър ситуация, тъй като и двамата й родители преподават в гимназията, в която тя учи. Момичето е лишено от възможността само да прави изборите в живота си и се чувства неразбрано от родителите си. Кулминацията на бунта ѝ срещу всичко това е безразсъдно бягство от вкъщи.
Ще успеят ли родителите да открият своята дъщеря?
Редактор: Райна Аврамова
