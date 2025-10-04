Този път сме по стъпките на уникалния изпълнител Благовест Зерлиев, познат на поколения като Веско от „Атлас“. Следите от стъпките му ни отвеждат в една галерия. След години в сянка, той отново „върви, върви напред“.

Къде е бил и накъде е тръгнал? Спуснал се, достигнал дъното на зависимостта и – тръгнал нагоре. С неговата Таня говорим за музиката от 90-те, за голяма любов, за голямо пропадане и за пътищата към спасението - дори когато си сам в калта. Или почти сам.

Повече гледайте във видеото.