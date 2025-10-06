-
В „Денят на живо” на 7 октомври ще видите
-
В "Социална мрежа" на 7 октомври ще видите
-
В „Твоят ден” на 7 октомври ще видите
-
Напрегнат сблъсък разпределя териториите на “Игри на волята” тази вечер
-
„На кафе“ с Йоана Захариева и Спас Кьосев, Залия от „Един за друг“ и певиците сестри Диневи
-
Среща със Стефани от Big Brother и бащата на детето, което очаква
В предаването с водещ Диана Найденова в четвъртък ще видите
На 7 октомври в „Челюсти” с Диана Найденова очаквайте:
Да се въведе ли четиридневна работна седмица у нас? – в студиото на „Челюсти” с Диана Найденова – председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и главният икономист на КТ „Подкрепа” – Атанас Кацарчев.
Не пропускайте „Челюсти” с Диана Найденова всеки вторник и четвъртък след емисията в 18:00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни