Тази събота в "Ничия земя" ще ви запознаем с изключително достойните и силни брат и сестра – Илиян и Борислава. Наскоро загубили майка си и света си. Осиротели, останали без покрив.

Той не може да чува и да говори. Разбира се само със сестра си. Не може да оцелява сам. Това е много тежка история и много им тежи, но те дават пример – за любов и за смелост. До момента тя винаги е пренебрегвала себе си, за да се грижи за него. Учи в неговото специализирано училище, само за да му помага. Илиян е срамежлив, но по-скоро толкова скромен и ненатрапчив в съществуването си, че е съгласен цял живот да не бъде забелязан… Сега ви молим да ги забележите и ако можем да помогнем.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.