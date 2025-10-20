На 21 октомври в „Челюсти” с Диана Найденова очаквайте:

Бъдещето на кабинета – пълен мандат или предсрочни избори – в студиото на „Челюсти” с Диана Найденова – журналистът Александър Симов и политическият анализатор Георги Харизанов.

Не пропускайте „Челюсти” с Диана Найденова всеки вторник и четвъртък след емисията в 18:00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова