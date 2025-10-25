С всяка изминала седмица напрежението в най-гледаното риалити в ефира „Игри на волята“ расте. Битките стават все по-трудни, а разделите с любими участници все по-тежки.

„Срещнах прекрасни хора в предаването. Разделихме се положително. Смятам, че се справих добре и с битките. Малцина очакваха, че мога да се справя с такова изпитание. Абсолютно насериозно се борих наравно с останалите на Арената. Влязох в Игрите за моя лична победа и мисля, че се справих“, разказва Наталия и признава, че не може да се състезава с по-млади спортисти във формата.

„Въпреки това, не отстъпих, не се предадох. Бях с тяхната енергия и горе-долу с тяхната мотивация на Арената. Когато се прибрах, всички близки ми се зарадваха много. Благодаря за вярата и подкрепата на хората около мен. Синът ми беше моята най-голяма мотивация да участвам в „Игри на волята“. Когато попаднеш в изолиран среда наистина осмисляш защо си отишъл там. Хванах се за думата „воля“ и, да, той беше моята мотивация. Той беше от разочарованите, когато се обадих по телефона, за да кажа, че съм приключила с Игрите. Ядоса се, но е горд и щастлив от представянето ми!“

Наталия разказва, че когато влиза в племето си, останалите участниците се шашват от нея. „Не стартирах играта добре и не ме приемаха. Но постепенно така се развиха събитията, че те опознаха моят характер, видяха, че не съм лош човек и ме приеха такава, каквато съм. Мисля, че излязох с победа в социалната игра. Всички, които опознах в „Игри на волята“, мога да посрещна с усмивка на лицето. Това, че съм актриса ми попречи в началото на играта. Останалите мислеха, че влизам, играейки някаква роля. Много пъти опитвах да им обясня, че актьорите са много искрени хора. Защото, ако играеш и си фалшив, няма кой да ти повярва.“

Наталия е категорична, че ще стиска палци на всички от своето племе. „Най-много бих искала да видя Калин и Ръждавичка на финал!“, категорична е тя.

Редактор: Боряна Димитрова