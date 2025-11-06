Специални гости в панела на съветниците в шоуто в неделя ще бъдат Геро и Румен Угрински, които ще дават своите съвети и предположения за това кои от участниците в действителност пеят и кои само се преструват.

Пред Елизабет Методиева Влади Ампов-Графа сподели вълнението си от предстоящото си участие в забавното музикално шоу.

Графа предизвиква своя музикален усет в “Пееш или лъжеш” тази неделя

„Малко ми е притеснено, защото не съм участвал преди в това готино музикално шоу. Интересно ми да видя какво представлява. Гледал съм го само като зрител. Мисля, че участниците няма да ме заблудят, но невинаги можеш да си на 100 % сигурен. Защото има хора, които много добре успяват да синхронизират плейбека и т.нар. липсинг. Ако има такива сред участниците, е възможно да се подлъжа. Това е кръгът, в който е най-вероятно да бъда измамен и този, в който се пуска само частица от гласа. Забелязал съм, че трябва внимателно да се следят историите на участниците, защото има пролуки и пробойни. Ще вляза в шоуто без подготовка. Искам да се забавлявам и да усетя енергията на „Пееш или лъжеш“. Ще импровизирам и ще решавам на момента. Не е изключено да открия много як талант. Надявам се човекът, който избера, да може да пее. Не изключвам възможността и съветниците да ми подлеят вода“, разсъждава обичаният български изпълнител.

Ще успее ли Графа да открие точната дуетна половинка в „Пееш или лъжеш“. Какви музикални изненади е подготвил за своите фенове, гледайте във видеото.

Гледайте “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова