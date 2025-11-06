Тази събота в „Ничия земя“ ще научите защо талантът може да бъде и проблем. Пример за това е, както се казва, „докоснатият отгоре“ Йордан Николов-Даката. Той е талантлив художник със свой собствен стил и е бил още по-талантлив фалшификатор на пари с няколко свои печатници…

Определено пейзажът по задачата – „нарисувай ми няколко милиона евро“ преди години при него не изглежда като пано с натюрморт от маслени бои… Паното е с размера и вида на куфар с банкноти. Освен всичко друго – той може да нарисува преддверието на ада, защото е бил там. Знае как изглежда, може да разказва. И то, не само защото е живял в затвора общо около 15 години, но и защото е вкарал и сина си там. Дали талантът е неговото проклятие? Ще ви покажем уникалните картини в ателието му.

