Всичко, през което са преминали Ники и семейството му не е измислено и действително е много интересен и поучителен сюжет за филм. Ето синопсис - мъж и жена, пораснали в годините на социализма преминават през всички трудности на промените след 10 ноември. Мечтаят за дете. Тази мечта не се осъществява. Тогава осиновяват Ники, но той се превръща в така нареченото „проблемно дете“, като тези, локалите - наркотици, кражби и други престъпления. Изпращат го във възпитателно училище - интернат. Освен молитвите - им хрумва още нещо - да го научат да носи отговорност, дори в най-трудните моменти.

