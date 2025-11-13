-
-
-
-
-
-
Разказ за едно семейство, което намира път към детето си, което е с проблемно поведение и противообществени прояви
Всичко, през което са преминали Ники и семейството му не е измислено и действително е много интересен и поучителен сюжет за филм. Ето синопсис - мъж и жена, пораснали в годините на социализма преминават през всички трудности на промените след 10 ноември. Мечтаят за дете. Тази мечта не се осъществява. Тогава осиновяват Ники, но той се превръща в така нареченото „проблемно дете“, като тези, локалите - наркотици, кражби и други престъпления. Изпращат го във възпитателно училище - интернат. Освен молитвите - им хрумва още нещо - да го научат да носи отговорност, дори в най-трудните моменти.
