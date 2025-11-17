Михаела Филева – за малките тайни и детето в нас.

Маги Джанаварова и Маги Томова – за предателството от приятел и за женските конфликти.

Редовната рубрика на Китодар Тодоров – за световните конспирации.

Финалистите от Big Brother – Сияна и Стефан.

