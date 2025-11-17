-
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Михаела Филева – за малките тайни и детето в нас.
Маги Джанаварова и Маги Томова – за предателството от приятел и за женските конфликти.
Редовната рубрика на Китодар Тодоров – за световните конспирации.
Финалистите от Big Brother – Сияна и Стефан.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
