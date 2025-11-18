-
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда ще посрещнем големия победител в Big Brother Давид.
Джуджи – за една мистериозна самолетна катастрофа и загадъчното послание, което оставя.
Христо Гърбов и Павел Иванов – как да намираме забавната страна на всичко, което ни заобикаля.
Най-смешните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.
