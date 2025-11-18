В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Жълт и оранжев код за интензивни валежи е обявен в половин България. Има ли рискове от наводнения?

Работодателите се върнаха на масата за преговори. Възможни ли са промени по финансовата рамка за 2026-а?

Съветът за сигурност одобри мирния план за Газа, но Хамас го отхвърли. Какви са възможните сценарии за конфликта в Близкия изток?

