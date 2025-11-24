Тази неделя “Пееш или лъжеш” доказа, че е много повече от забавно музикално предаване – то открива таланти и превръща техните мечти в реалност. В последния епизод на шоуто зрителите станаха свидетели на специален момент - премиерата на дебютната песен на Ванеса Кърпачева, озаглавена “Нова”. Тя прозвуча за първи път именно на сцената, на която преди година талантливата певица впечатли публиката и зрителите на NOVA.

Излъгани ли ще бъдат Братя Аргирови в „Пееш или лъжеш“ тази неделя?

Историята на песента започва в миналогодишния сезон на “Пееш или лъжеш”, когато Ванеса е участник в епизода на музикалния продуцент Дони. Тогава музикантът я отстрани от играта, но чувайки нейния глас, той обеща, че ще напише дебютната ѝ песен. “Нова” е резултатът от това обещание, а сцената на “Пееш или лъжеш” стана дом на нейната първа официална премиера.

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

“Искам да благодаря от цялото си сърце на Дони, защото тази песен означава страшно много за мен. Истински съм благодарна - спази обещанието си и сбъдна моята най-голяма мечта. Надявам се, че това е само началото за мен“, каза развълнувано Ванеса след представянето. За всички колебаещи се дали да участват в “Пееш или лъжеш”, тя добави: “Макар и на пръв поглед губеща, аз спечелих много. Предаването сбъдва мечти”.

Запишете се за кастинг за “Пееш или лъжеш” на Кастинги | Nova.bg

СНИМКА: NOVA / Красена Ангелова

Допълнителна информация за „Пееш или лъжеш“ можете да намерите във Facebook страницата на предаването, официалния Instagram профил и сайта на NOVA.

Редактор: Райна Аврамова