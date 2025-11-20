Пред Елизабет Методиева Братя Аргирови споделиха емоциите си от предстоящото си участие в забавното музикално шоу, разкриха какво са обещание са дали на дядо си преди да почине и разказаха повече за най-новото си парче с участието на Христо Стоичков и Тони Димитрова – „Българи сме още“.

„На мен ми е много притеснено какво ще се случи с нас в неделя. Прочетох правилата и си мисля, че това е едно изключително предизвикателство. Колкото и опит да има един човек, участниците, които ще се опитат да ни излъжат ще бъдат много добре подготвени“, споделя Благовест Аргиров.

„На мен пък въобще не ми пука, защото за мен е важно да се забавляваме. И хората да се забавляват. Така че и да пеят, и да не пеят, ние ще си пеем. А те, ако искат…“, категоричен е Светослав Аргиров.

Братя Аргирови признават, че и в живота са такива – много различни. Допълват се, което много им помага и често водят спорове за много неща. Вярват, че в спора се ражда истината.

На сцената на „Пееш или лъжеш“ заедно с Братя Аргирови ще излязат Тони Димитрова и Веселин Маринов. „Ще разчитаме и на тяхното мнение. Но най-вече на интуицията си и на познанията си. Никога не се знае, може и да ни излъжат. Важното е да става купон.“

Какво е отношението на Братя Аргирови към политиката? „Ние обещахме на нашия дядо, чийто баща е бил народен представител от демократическата партия, точно преди да умре, че никога няма да се занимаваме с политика. Не съжаляваме, че стоим настрани от нея. Имаме си фаворити, но няма да ги обявяваме публично.“

Признават обаче, че спортът е тяхна голяма слабост. „Браво на нашите волейболисти! Дано станат и световни шампиони! Това, което направиха, е извънземно. Страхотни са и имат огромно бъдеще. Пожелаваме им го от все сърце! Да радват хората, защото трябва да има нещо, което най-накрая да ни обединява. Както беше на Световното през 1994-а година. Искаме да пожелаем на нашите футболисти да последват техния пример. Да има още един Христо Стоичков, който да поведе четата.“

Утре Братя Аргирови ще зарадват почитателите си с нова песен. „Главна роля, за да вземем решение да изпеем тази песен, има точно Христо Стоичков. Стефан Димитров ни даде това парче, което не е съвсем в нашия стил. Пуснахме я на Христо, той каза, че това ще е най-хубавата ни песен, а ние го поканихме да участва в нея. Той прие на 100%. Започнахме работа. Мисля, че стана страхотно парче. В това парче участва още нашата сестричка, Тони Димитрова, авторът Стефан Димитров, нашият голям приятел Дони, нашите нови вокалистки Наталия, Борислава и Нина. Много е цветно, много приятели сме се събрали. Това е и целта на тази песен – да ни обедини. Казва се: „Българи сме още“.

На празниците Братя Аргирови ще продължат работа – и на Коледа и на Нова година, когато ще веселят сънародниците ни в Анталия, Турция

Редактор: Боряна Димитрова