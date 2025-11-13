Поп изпълнителката DARA ще е поредната звезда, която ще изгрее на сцената в шоуто „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20.00 ч по NOVA и ще разгадава кой пее и кой лъже. Тя е гост в епизода на „Елизабетско“, където пред Елизабет Методиева разказва за предстоящото предизвикателство, в което ще участва. На сцената на забавното риалити ще има много сексапил, талант и забавни изпълнения. Певицата признава, че е развълнувана от предстоящото участие, тъй ката не е влизала в такава роля. Има опит с познаване на пеещи хора, но няма такъв с лъжещи хора.

„Наивна съм и вярвам на хората. Не ме лъжат лесно, но ако си добър лъжец, мога да ти повярвам. Ще включа интуицията си и се надявам да успея да ги усещам хората. В живота по принцип ги усещам, но ми се е случвало в живота да попадам на зверски манипулатори, които не можеш да прецениш дали те лъжат или не. Много са добри“, признава DARA.

Помощници на DARA тази неделя ще са Саня Армутлиева и Вениамин. Новият албум на изпълнителката ADHDARA излезе преди два месеца и певицата разкрива, че тази година са й се случили доста хубави неща, но е успяла да събере вдъхновение и за следващата.

„Устремена съм напред и съм вдъхновена от самото писане. Вече знам какъв ще е следващия ми албум. Когато се развиваш с любов си доста по- креативен. Не бих могла да се справя с всичките ми ангажименти, ако нямах подкрепата в личния ми живот от страна на любимия и семейството. Те са хората, които винаги са плътно зад мен“, споделя изпълнителката.

DARA беше певицата, която подгряваше британската поп рок звезда Роби Уилямс и все още не може да осъзнае преживените емоции от концерта. Било е незабравимо преживяване и за нея това е първия стадион, на който българската звезда излиза с танцьорите си.

