Поп-фолк звездата Преслава ще е поредната звезда, която ще разгадава кой пее и кой лъже в шоуто „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20.00 ч по NOVA. В епизода на „Елизабетско“, специално за „На кафе“, Елизабет Методиева ни среща с изпълнителката, която ще сподели дали се доверява на интуицията си и как се справя с поредното предизвикателство. Изпълнителката признава, че иска най-вече да се забавлява. За нея е най-забавно, когато се избере непеещ участник и тогава за зрителите става шоу. За да й помагат певицата е поканила в шоуто двама свои близки – приятелят й Милко Калайджиев и сестра й Ивелина Колева.

„Най-вероятно ще се доверявам на всички от моите помощници, защото не мисля, че от информацията, която постепенно се дава в предаването, ще мога да разбера кой пее и кой лъже. Много рано отпада един човек, още на първия тур, а ти не можеш по никакъв начин да разбереш нищо за него. Затова ще разчитам на всички мои помощници и панелисти. На финала ще изпълним песента „Дяволско желание“, признава с усмивка Преслава.

Михаела Маринова тества своя музикален нюх в „Пееш или лъжеш“

Лъже ли се често Преслава в живота?

„Не спирам да се лъжа в живота. Това е защото очакванията ми са големи. Ти и аз сме мечтателки, и не спираме да идеализираме всичко. Нормално е в един момент да се разочароваме“, признава Преслава. Тя споделя, че често се доверява в живота на околните, които искат да покажат таланта си, но повечето от тях се оказва, че искат да се забавляват. Въпреки това има и талантливи певци, които използват социалните мрежи за изява и стигат до широката публика.

Неповторима атмосфера със Софи Маринова, Роксана и Константин в “Пееш или лъжеш”

Преслава е горда майка на първокласничка, която се подготвя усърдно още от предучилище. Според нея днешните деца са много умни и отворени към информация. Певицата споделя, че обича с партньора й да изкачват върхове и да се разхождат из планините и природата. Това е нейният начин да си почива и да се зарежда след концерти и участия.

Гледайте “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Допълнителна информация за „Пееш или лъжеш“ можете да намерите във Facebook страницата на предаването, официалния Instagram профил и сайта на NOVA.

Редактор: Райна Аврамова