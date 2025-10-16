Снимки: NOVA/Красена Ангелова
Попфолк звездите се впускат в забавно търсене на таланта сред лъжците
Тази неделя сцената на “Пееш или лъжеш“ ще бъде изпълнена с истински смях и забавление, защото специален гост в новия епизод на шоуто е неповторимата Софи Маринова. Любимият водещ Димитър Рачков ще посрещне звездата на българския попфолк, която ще трябва да се довери на интуицията си и да познае кой от участниците наистина пее и кой само се преструва.
На помощ в панела до Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов ще застанат двама нейни близки колеги и приятели – Роксана и Константин (Коцето). Те ще обединят музикалния си опит, бързия си усет и искреното си чувство за хумор, за да се справят с предизвикателството и да открият истинските таланти сред участниците.
Кирил Киров-Кико: Успехът на „Пееш или лъжеш“ е, че зрителят също играе с гостите и се забавлява
В специалната рубрика зад кулисите на “Пееш или лъжеш” в “На кафе”, Елизабет Методиева показа на зрителите на NOVA вълнението на Софи Маринова минути преди да се впусне в музикалното предизвикателство. “Предаването ми е много интересно. Аз съм много доверчива и не искам да обидя никого. Според мен няма човек, който да не може да пее. Всички пеят. Когато имаш музика в душата си, си хубав човек” - сподели с присъщата си емоция тя.
Завръщането на „Пееш или лъжеш“: Иван и Андрей за най-забавното музикално предаване
На сцената ще се появят нови, колоритни участници – всеки с различна история и образ, готови да заблудят звездите в шоуто, както и зрителите пред екраните. Сред тях са Дюнерджията, Хубавеца, Мажоретката и Стажантката. Дали Софи Маринова, Роксана и Константин ще успеят да разгадаят кой пее наистина и кой има талант само в заблудата?
Гледайте “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
