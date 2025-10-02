Репортерът на NOVA Елизабет Методиева е зад кулисите на забавното шоу „Пееш или лъжеш“, от където разказва интересни случки и истории. Днес в епизода на „Елизабетско“, специално за „На кафе“ тя ни среща с най-важния човек в предаването – продуцента Кирил Киров – Кико. Стартът на „Пееш или лъжеш“ бе забележителен с участието на AZIS, Деси Слава и DJ Дамян като гост звезди, които направиха страхотно шоу. Продуцентът потвърждава, че в този епизод всичко се е подредило и магията се е получила.

„Пееш или лъжеш“ не е класическия певчески формат, в който участниците пеят продължително време, в различни лайфове, а някои отпадат. Тук всичко се случва много бързо и смятам, че това е един от най-семейните формати. Правилата са ясни, но изключително забавни. Създаваме настроение чрез хората, които са част от шоуто. Най-важното е, че зрителят през цялото време също играе с гостите. И това е част от успеха на това шоу. То е като хапче антидепресант, тъй като създава настроение и те кара да избягаш от проблемите. Изключително забавно и леко предаване е“, споделя продуцентът на хитовото риалити.

Кико потвърждава, че в компанията и в екипа, в които работи, хората знаят как да създават шоута – антидепресанти. Съжалява, че няма повече такива предавания, с такова съдържание.

Кое е по-трудно за откриване? Пеещи или лъжещи?

„Да, по трудно е да се открият лъжещи, но е грешно мнението, че се излагаш в ефира, когато не можеш да пееш. Точно обратното е. Смятам, че задачата на така наречените „лъжци“, които трябва да изиграят, че са певци, е много по-трудна и предизвиква по-голям респект, когато се справят. Да намериш певци е по-лесно. В България има много талантливи хора. Трудно ни е да намерим лъжците, заради този начин на мислене. Най-запомнящите се са тези, които са излъгали и те стават по-големи звезди", разкрива той.

Кирил Киров – Кико признава, че не може да пее, но много се възхищава на тези, които могат да пеят. Признава, че така се е влюбил в приятелката си и музиката много го вълнува.

„Рачков има право да знае кой пее или кой лъже, но не иска да знае. Ние също екипът смятаме, че така е по-добре, защото той играе играта и се вълнува с гостите. Дори екипът не знае. Само трима-четирима сме тази, които сме наясно“, признава Кико.

Тази неделя зрителите на NOVA от 20.00 ч. в предаването „Пееш или лъжеш“ ще видят легендите Йорданка Христова с помощници Христо Стоичков и Маги Халваджиян. Продуцентът разкрива, че са подготвили страхотни подводни камъни и обещава страхотно шоу.

Допълнителна информация за „Пееш или лъжеш“ можете да намерите във Facebook страницата на предаването, официалния Instagram профил и сайта на NOVA.

