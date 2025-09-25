Тази неделя ще разберем дали може да бъде излъган AZIS, защото той е първата звезда, с която ще стартира новият сезон на музикалното шоу „Пееш или лъжеш“.

Двамата с Деси Слава са специални гости на Елизабет Методиева и ще споделят с нея кой според тях ще бъде по-добрият познавач на имитатори и певци в музикалното шоу тази неделя. Певец или имитатор ще отиде на финала на първия впизод, за да изпее дуетна песен с Краля на поп фолка? И ще съумее ли Деси Слава да насочи AZIS към правилния избор?

„Очертава ни се тежка вечер. С Деси Слава спорим от няколко дни кой ще познае повече – аз или тя“, разккрива AZIS.

„Аз не съм от най-добрите познавачи, защото участвах в миналия сезон и бях много убедена, че моят човек, ще пее, но не беше така. Много добре ме заблуди. Повече се подведох по това, че участникът беше зодия Рак имаше и някакви седмици в номера си и се обърках“, призна си Деси Слава.

AZIS, от своя страна, заяви, че иска да избере пеещ човек. „Защото смятам, че заслужава да спечели. Не че тези, които не пеят, не заслужават. Но аз съм приел това предаване за музикално и е хубаво да спечели човек, който умее. А и аз ще се чувствам по-комфортно на сцената, когато изпеем заедно финалната песен. Аз трудно се лъжа. Да не кажа, че е почти невъзможно.“

Според Деси Слава в предаването има много подводни камъни.

След като билетите за предстоящия му концерт на 14 февруари се разпродават светкавично бързо, AZIS решава да направи още един – на 13 февруари.

„Много искам да го гледам, ще има и взривоопасни изненади. Подготвил е много интересни неща“, споделя Деси Слава и разказва, че е самата тя е стартирала смело 2025-а година. Тя прави турне с български фолклор. „Остават три дати – на 23 октомври в „Арена Русе“, 3 ноември в Зала 1 на НДК и 7 ноември във Варна.“

В любовен план Деси Слава е направила пауза, за да осмисли нещата около себе си. Миналото, настоящето и бъдещето. „Мисля, че съм готова да срещна моят човек. Той е един единствен и го чакам.“

Как са прекарали лятото Деси Слава и AZIS и за кога са планирали предстоящите си концерти, гледайте във видеото.

Не пропускайте старта на музикалното шоу „Пееш или лъжеш“ на 28 септември, неделя от 20.00 ч. в ефира на NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова